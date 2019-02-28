Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные выплаты сверх прожиточного минимума до 1 июля

Первые дополнительные выплаты сверх прожиточного минимума малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект о пересчете должен быть принят Госдумой в ближайшее время. Ранее соответствующие поручения по реализации послания Федеральному собранию дал президент России Владимир Путин.

И сегодня на рассмотрение парламента был внесен проект закона об ипотечных каникулах. Он предусматривает отсрочку выплаты или уменьшение ее размера для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.