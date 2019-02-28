Опубликовано видео с дачи в Подмосковье, на которую упал самолет

«Звезда» публикует видео с места крушения легкомоторного самолета С-72 в дачном поселке Коломенского района Подмосковья, в результате которого погибли два человека.

На кадрах видно, что территория СНТ «Отдых» закрыта, на месте дежурят оперативные службы. На въезде в поселок стоят кареты скорой помощи и пожарной охраны.

Крушение произошло около двух часов дня 28 февраля, через 40 минут после взлета. Самолет упал на земельный участок, задев крылом угол дома. Он взлетел с частного аэродрома Северка.

Пока о причинах крушения не сообщается.