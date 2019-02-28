Путин заявил о скорой ликвидации последних террористических очагов в Сирии

Последние очаги террористов в Сирии будут ликвидированы в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, к настоящему моменту ситуация в САР в целом стабилизировалась.

«Существуют еще отдельные очаги сопротивления террористов, они подавляются сейчас, я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно», - сказал Путин.

Он добавил, что Идлибская зона деэскалации остается по-прежнему неспокойной. Российский президент обсудил эту проблему и пути ее решения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.