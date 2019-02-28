Россияне не могут вылететь из Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном

Около сорока россиян застряли в аэропорту Дели. Их рейсы отменили из-за закрытия воздушного пространства над зоной конфликта на границе Индии и Пакистана.

Люди пытаются сменить бронь, но ближайшие билеты - только на начало следующей недели. Раньше рейсов у перевозчиков в расписании нет, поэтому число таких застрявших в индийском аэропорту может вырасти.

Подробности нам сообщили в российском посольстве в Индии.

«Компании, к сожалению, не удалось выполнить по полной все условия, и пассажиры оказались в безвыходном положении. Представители консульского отдела выехали на место. Удалось достичь соглашения о том, чтобы перебронировать большинству пассажиров билеты», - рассказал «Звезде» представитель посольства РФ в Индии Владимир Полуэктов.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России предупредили, что обострение на индо-пакистанской границе может вызвать рост цен на авиабилеты в страны Юго-Восточной Азии. Лайнерам, летящим туда из нашей страны, теперь приходится делать крюк. И если ситуация в ближайшее время не изменится, рейсы в Таиланд или Вьетнам, например, окажутся дороже на сто долларов.