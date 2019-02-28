Россия готова предоставить переговорную площадку Индии и Пакистану

Россия готова предоставить переговорную площадку для Индии и Пакистана, если обе стороны выразят такое желание. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Ранее глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на деэскалацию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.

Напомним, 27 февраля пакистанская армия заявила, что сбила два индийских самолета, которые, по заявлению стороны, нарушили воздушное пространство страны. Один из летчиков попал в плен.

Причиной подобных действий Индии стал теракт 14 февраля, когда смертник подорвал себя на пути следования колонны военной техники. Тогда погибли 45 индийских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джейш аль-Мухаммад»* (запрещена на территории РФ). В итоге Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, однако Паистан назвал данные обвинения бездоказательными.

Позже Индия нанесла удары по территории Пакистана, заявив, что таким образом уничтожала лагерь вышеупомянутой группировки.

*«Джейш аль-Мухаммад» - террористическая организация, запрещенная в РФ