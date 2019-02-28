Опубликованы первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В Сети появились первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Он упал на территорию СНТ «Отдых» в Коломенском районе. В результате крушения погибли два человека, сообщили «Звезде» в управлении МЧС по Московской области.

На фото, опубикованном очевидцами, видно, что самолет упал на дачный участок и получил значительные повреждения.

Самолет вылетел из расположенного недалеко частного аэродрома Северка. Он задел дачный дом и рухнул на участке. Отмечается, что в доме в этом момент никого не было, на земле никто не пострадал.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.