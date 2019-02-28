МИД РФ заявил об отказе поддержать резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия не будет поддерживать проект резолюции США по Венесуэле на заседании Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Москва выступает решительно против любого внешнего вмешательства в дела Венесуэлы с целью свержения в стране законного правительства Николаса Мадуро.

Ранее США вынесли на рассмотрение документ, который предполагает проведение новых президентских выборов в Венесуэле. В этой же резолюции Вашингтон предлагает провести их под контролем международных наблюдателей.

Россия распространила свои предложения, которые сводятся к уважению территориальной целостности Боливарианской Республики, ее суверенитета и независимости. Решать сложившуюся ситуацию Москва предлагает через «механизм Монтевидео».

Более месяца продолжается открытое противостояние официального Каракаса и оппозиции. После антиправительственных акций, пик которых пришелся на 23 января, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Вашингтон и Лондон в этот же день признали его легитимность и призвали действующего главу страны уйти в отставку. Мадуро в ответ разорвал дипломатические отношения с США.

Россия, Китай, Мексика и ряд других государств встали на сторону официального Каракаса.