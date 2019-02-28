Пакистан согласился передать Индии захваченного летчика

В качестве жеста доброй воли Пакистан передает Индии летчика одного из сбитых самолетов, который был взят в плен. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Это сделано для того, чтобы снизить напряженность. Передача военнослужащего должна произойти в пятницу. Об этом сообщил телеканал RT.

Напомним, 27 февраля пакистанская армия заявила, что сбила два индийских самолета. Один из летчиков попал в плен.