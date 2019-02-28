В Кремле призвали не относиться серьезно к законопроекту США с требованием раскрыть доходы президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать серьезно американский законопроект с требованием раскрыть доходы российского лидера.

Представитель Кремля назвал документ «русофобскими потугами», к которым в России «научились относиться с иронией».

«Вряд ли стоит к этому относиться серьезно», - заявил Песков.

Он также предположил, что президент еще не полностью в курсе происходящего в связи с загруженностью, но выразил уверенность, что в таком случае он обязательно ознакомится с наиболее актуальными публикациями СМИ на тему данного законопроекта.

Песков прокомментировал в контексте законопроекта и работу западных законодателей.

«То ли своих забот у них мало, но тем не менее, видимо, в этом они видят свою работу», - сказал он.

Представитель Кремля также ранее сообщил о возросшей активности иностранных шпионов. Он отметил, что никто «не в восторге от этого».