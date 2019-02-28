Путин призвал сотрудников МВД активизировать работу по борьбе с экстремизмом

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, призвал жестко пресекать деятельность экстремистских группировок на территории страны.

«В борьбе с экстремизмом надо работать, а не следить, как вода течет в речке», - заявил президент РФ.

В ходе своего выступления на заседании Путин коснулся и темы взаимодействия предпринимателей и силовиков, предложив создать действующий и эффективный механизм взаимодействия МВД с жалобами бизнеса. Формальные отписки никому не нужны, напомнил глава государства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за минувший год, а также определены перспективные направления их деятельности.