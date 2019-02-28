Возле Верховной рады Украины собрались митингующие за отставку Порошенко

В Киеве возле Верховной рады проходит митинг за отставку президента Украины Петра Порошенко. Не менее полутысячи украинцев пришли, чтобы поддержать такую идею.

Мероприятие стало следствием развернувшихся в украинском парламенте событий: еще во вторник, 26 февраля, оппонент Порошенко в предвыборной гонке, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попыталась инициировать процедуру импичмента, но бланки для сбора подписей депутатов были аннулированы.

Причиной всему этому послужили обвинения действующего президента в причастности к мошенническим схемам поставок запчастей для военной техники. Помимо прочего, сам Порошенко тоже не перестает давать поводы для критики: недавно во время встречи с избирателями он неожиданно и резко сорвал шапку с головы девушки из толпы.

Одной из последних «капель» стало то, что за месяц до выборов президента на Украине вступил в силу закон, запрещающий работать в стране наблюдателям из России.

Ранее еще один кандидат в президенты Украины, Владимир Зеленский, пообещал Порошенко тюремный срок в случае своего избрания лидером страны. Для этого он перефразировал предвыборный лозунг действующего президента Украины.