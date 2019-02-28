Песков предупредил о последствиях введения новых санкций в отношении РФ со стороны США

Принятие властями США законопроекта о введении очередных санкций в отношении России станет дополнительным ударом по двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что никакой окончательной редакции новых санкций нет, а есть только законопроект. Власти РФ будут следить за развитием ситуации, добавил Песков.

«Мы достаточно давно уже говорим, что все меры для хеджирования от рисков дальнейших, непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством, поэтому все превентивные меры уже реализованы. Никаких опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», - заключил пресс-секретарь главы РФ.

Накануне на сайте американского конгресса появился текст законопроекта, который предусматривает введение в отношении РФ новых санкций.

В частности, ограничения коснутся запрета на осуществление сделок с суверенным долгом России со сроком погашения более двух недель. Кроме того, конгрессмены предлагают перечень ограничительных мер в отношении инвестиций в российский энергетический сектор, а также в разработку месторождений углеводородов на территории России.

Авторы очередной антироссийской инициативы - представители двух партий: от демократов это Роберт Менендез и Джин Шахин, а от республиканцев - Линдси Грэм и Кори Гарднер.

Предполагается, что ограничения начнут действовать через два месяца после вступления закона в силу.