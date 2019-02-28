Опубликовано видео столкновения российского корабля с мостом в Южной Корее

Российское грузовое судно Seagrand протаранило опоры моста в порту Пусан в Южной Корее.

В 4 часа по местному времени произошло столкновение носа корабля с участком между опорами переправы. Судно водоизмещением около шести тонн в данный момент уже отвели на безопасное расстояние, чтобы не мешать судоходству. Видео происшествия опубликовано в социальной сети Instagram.

Повреждения в результате столкновения получили и мост, и Seagrand. На мосту образовалось глубокое отверстие. Морская полиция уже начала расследование инцидента.