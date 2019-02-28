ФСБ задержала банду «черных копателей», торговавшую оружием времен ВОВ

Банда «черных копателей» задержана в Белгородской области. Операцию организовали и провели бойцы спецподразделения ФСБ при попытке подозреваемых продать два пистолета и большое количество боеприпасов.

В числе задержанных восемь жителей Белгородской области. Они подозреваются в организации незаконной продажи оружия.

В ходе обысков, которые оперативники провели в их квартирах, обнаружено большое количество оружия, в том числе времен Великой Отечественной войны, порох и боеприпасы.

Помимо этого, ликвидирована мастерская, где в кустарных условиях подозреваемые модернизировали найденное оружие и готовили его к продаже.

В данный момент ведется следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное изготовление и оборот оружия группой лиц по предварительному сговору».