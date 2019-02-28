В ФАС установили максимальную стоимость автомобильных госномеров

Федеральная антимонопольная служба установила максимальную стоимость за изготовление автомобильных номерных знаков. Она вступит в силу вместе с новым законом «О регистрации транспортных средств».

В ведомстве разработали проект, согласно которому устанавливается максимальный уровень тарифа на услуги госрегистрации и изготовления номеров. В соответствии с ним за постановку авто на учет с выдачей свидетельства автолюбитель заплатит 500 рублей (за бумажное) или 1500 рублей (за пластиковое). В эту сумму включены госпошлина и цена новых номеров.

Непосредственно номерные знаки, которые начнут изготавливать только специализированные организации, обойдутся, начиная с августа, в сумму, не превышающую 2000 рублей, а мотоциклистам - 1500 рублей максимум.

Как сообщает сайт «Московского комсомольца», изменения вступят в силу 4 августа 2019 года. С этого момента регистрацией транспортных средств будут заниматься специализированные подразделения МВД и специально уполномоченные организации, в том числе дилерские центры продаж автомобилей.

Между тем в России могут ввести налоговый вычет на автомобили. В Госдуме рассмотрят законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Его суть заключается во введении налогового вычета на машины для личного и семейного пользования, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом.