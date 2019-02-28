Times: в Германии вывели бактерии для очистки моря от нацистских бомб

Немецкие ученые разработали новый способ борьбы с боеприпасами времен войны. Для этого они предложили использовать бактерии, которые в буквальном смысле разъедают токсичные и опасные вещества. Об открытии сообщило издание The Times.

По некоторым данным, мины и снаряды, которые до сих пор лежат на дне Балтийского моря, способны обратить в пепел несколько небольших городов. Но проблема сейчас в том, что они, разлагаясь, отравляют Мировой океан токсичными выбросами.

Более того, такие неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для торгового флота, прокладки кабелей и труб. А Балтийская акватория - одна из самых активно развивающихся экономических зон в Европе.

Поэтому проблема утилизации и обезвреживания подобных мин и глубинных бомб стоит особенно остро. Немецкие ученые предложили использовать для этого специальные бактерии, которые буквально разъедают тротил. Чтобы «направить» бактерии на боеприпасы, последние предлагается накрыть специальной мембранной сеткой, которую и пропитают миллионами микробов. В итоге тротил и другие опасные вещества разложатся на безопасные углекислый газ и воду.

Исследователи уже провели опыты на суше. Результаты ученых вполне удовлетворили: штаммы бактерий превосходно справляются с обезвреживанием боеприпасов.