Немецкие СМИ заявили о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Попытка венесуэльской оппозиции сместить с должности легитимного президента страны Николаса Мадуро провалилась, а ее лидер Хуана Гуайдо зашел в тупик.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

«Его "формальный" призыв к международному сообществу о том, что "мы должны оставить все варианты открытыми для достижения освобождения нашей Родины", является выражением его беспомощности, если не отчаяния», - сообщает издание.

Журналисты издания отмечают, что оппозиционный лидер постепенно сходит с политической сцены, контроль над силовыми ведомствами по-прежнему в руках Мадуро.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января 2019 года, после того как в ходе антиправительственных демонстраций оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Боливарианской Республики.

Его заявление с энтузиазмом восприняли на Западе. США и Великобритания в числе первых признали самозванца и потребовали от действующих властей провести в стране новые выборы. Позже к ним присоединились власти некоторых европейских государств.

Ответом Каракаса стал разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном. Россия, Китай, Турция, Индонезия и другие страны поддержали Николаса Мадуро в его противостоянии с оппозицией и по-прежнему признают только его легитимным лидером Венесуэлы.