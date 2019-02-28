Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве двое неизвестных избили генерала в отставке

Егор Левин
12:23 28.02.2019
Пытаясь совершить маневр на своем автомобиле, генерал задел зеркалом находившегося рядом мужчину, который в отместку решил нанести ему удар.
В Москве двое неизвестных избили генерала в отставке
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Москве двое неизвестных избили генерал-полковника в отставке. Пострадавший госпитализирован в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

Генерал получил многочисленные травмы и ушибы мягких тканей. Он стал участником драки с двумя незнакомыми мужчинами. Кадры инцидента, на которых видно, как все произошло, опубликовал канал «360».

Происшествие случилось на Никитской улице. Пытаясь совершить маневр на своем автомобиле, генерал задел зеркалом находившегося рядом мужчину, который в отместку решил нанести ему удар. Завязалась потасовка, в которой принял участие еще один проходивший неподалеку мужчина. После обмена ударами все трое разошлись.

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все подробности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.02.2019, 08:35
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два атомных эсминца типа «Лидер»
Дата28.02.2019, 12:09
На Северном флоте установлено 22 рекорда Вооруженных Сил РФ
Дата28.02.2019, 11:59
Колобков поприветствовал участников зимней Универсиады в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.02.2019, 08:35
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два атомных эсминца типа «Лидер»
Дата27.02.2019, 11:19
Пропавшие в глубинах: последний бой ледокола «Александр Сибиряков»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:37 В стране и мире
Пакистан согласился передать Индии захваченного летчика
13:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео столкновения российского корабля с мостом в Южной Корее
12:23 В стране и мире
В Москве двое неизвестных избили генерала в отставке
11:31 В стране и мире
Видео
Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении
11:05 В стране и мире
Видео
В Приморье возбуждены административные дела против организаторов «китовой тюрьмы»
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Порошенко грубо сорвал шапку с женщины на Украине: видео
Геологи предсказали вулканическую катастрофу в США
Видео
Ко Дню Сил специальных операций опубликован фильм о работе секретного подразделения
Врачи дали рекомендации о том, как пережить магнитную бурю
Видео
Гуляющего по высоковольтным проводам мужчину сняли на видео
В Британии предложили расширить люки на подлодках для страдающих ожирением военных
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.