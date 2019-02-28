В Москве двое неизвестных избили генерала в отставке

В Москве двое неизвестных избили генерал-полковника в отставке. Пострадавший госпитализирован в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

Генерал получил многочисленные травмы и ушибы мягких тканей. Он стал участником драки с двумя незнакомыми мужчинами. Кадры инцидента, на которых видно, как все произошло, опубликовал канал «360».

Происшествие случилось на Никитской улице. Пытаясь совершить маневр на своем автомобиле, генерал задел зеркалом находившегося рядом мужчину, который в отместку решил нанести ему удар. Завязалась потасовка, в которой принял участие еще один проходивший неподалеку мужчина. После обмена ударами все трое разошлись.

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все подробности.