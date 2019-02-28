Роскачество выявило кишечную палочку в российских пельменях

В процессе проверки замороженных пельменей российского производства Роскачеству удалось выявить в отдельных образцах бактерии кишечной палочки.

Исследователи подвергли анализу 48 торговых марок по цене от 90 до 640 рублей по 88 показателям качества и безопасности. Как оказалось, ни одна марка не смогла отметиться высочайшим качеством.

В отдельных образцах продукции исследователи обнаружили бактерии группы кишечной палочки и повышенное содержание бактерий. В качестве возможной причины этого называется несоблюдение санитарных норм производства или нарушение условий хранения.

При этом в пельменях не были обнаружены ГМО, тяжелые металлы, пестициды, превышенный уровень полифосфатов, листерии и сальмонеллы, кислоты и консерванты. Во всей без исключения продукции было обнаружено мясо.

«ДНК крупного рогатого скота и свиней были найдены во всех образцах. В ходе исследований эксперты увидели и незаявленные виды мяса», - говорится в сообщении Роскачества.

Организация установила, что пельмени самого лучшего качества производят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Челябинской и Орловской областях, в Республике Мордовия и Башкортостане.

Между тем покупателей в России больше не обманут «сметанкой». Производители молока, в котором содержатся растительные жиры, должны будут открыто сообщать об этом покупателям с помощью специальной маркировки. Таким образом, потребители смогут более осознанно делать свой выбор при покупках в пользу здоровой продукции.