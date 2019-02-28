Пособники ИГ*, готовившие теракты в Москве, получили до 20 лет лишения свободы

Обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году приговорили к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет. Соответствующее решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд.

Приговор вынесен в отношении пятерых граждан Ингушетии, которые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Суд приговорил Магомеда Аматханова к 20 годам, Руслана Эсмурзиева - к 17 годам, Саламхана Сампиева - к 17 годам, Элберда Харсиева - к 13 годам и Хусейна Китиева - к 12 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима», - цитирует РИА Новости заявление представителя суда Алены Катькало.

Помимо этого, фигуранты уголовного дела заплатят штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подсудимые принимали участие в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ*. В конце января 2016 года они предприняли попытку создать на территории Ингушетии организованную преступную группу с целью совершения терактов.

Обязанности между членами преступного сообщества были строго распределены. Одни занимались организацией и совершением преступлений, другие выполняли роль связных и подбирали конспиративное жилье.

Несмотря на то что правоохранители обнаружили большое количество боеприпасов и взрывчатки, большинство членов группы так и не признали себя виновными.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ