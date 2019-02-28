История противостояния: приведет ли столкновение Индии и Пакистана к полномасштабному кризису

Обмен авиаударами 27 февраля не просто поставил Пакистан и Индию на грань новой, уже четвертой по счету полномасштабной войны.

Складывающаяся обстановка ставит Москву в довольно щекотливое положение. С одной стороны, Россия с недавнего времени развивает военно-техническое сотрудничество с Пакистаном, продает ему кое-какое оружие, правда в небольших объемах, и даже участвует в совместных антитеррористических учениях. С другой - надо бы поддержать индийцев, которые считаются нашими «привилегированными стратегическими партнерами». Хотя, надо честно признать, такое партнерство вовсе не мешает Нью-Дели, заботящемуся о диверсификации источников вооружения, развивать связи с Вашингтоном и покупать там оружие. Разумеется, Индия будет учитывать позицию той или иной страны, в том числе и России, по индо-пакистанскому конфликту.

Нашим дипломатам придется изрядно потрудиться , чтобы ни с кем не испортить отношения.

Думается, лучшим способом для этого станет сдерживающая, примиряющая роль России в нынешнем кризисе. Вместо того чтобы вставать на чью-то сторону и уж тем более науськивать на кого-то лучше попытаться убедить конфликтующие стороны отказаться от дальнейшей и чреватой непредсказуемыми последствиями эскалации.

О том, как развивались отношения Индии и Пакистана, читайте в материале автора еженедельника «Звезда».