Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Причиной отказа стало нежелание всех возможных исполнителей в нем участвовать. Каждый из них отказался по своей причине, но общий мотив один - политизированность участия Украины.

По словам члена правления общественной телерадиокомпании Александры Кольцовой, в договоре с представителем Украины на Евровидении прописан пункт о штрафах за неисполнение обязательств. Она отметила, что обсуждение возможного наказания еще предстоит. Об этом Кольцова заявила в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, в национальном отборе на участие в конкурсе от Украины победила певица Maruv, которая впоследствии отказалась по идеологическим соображениям. В связи с этим к участию в Евровидении были приглашены исполнители, следовавшие за ней в тройке победителей отбора, но они также сняли свои кандидатуры из-за вспыхнувшего вокруг конкурса скандала.