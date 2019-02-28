В Приморье возбуждены административные дела против организаторов «китовой тюрьмы»

Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждены административные дела в отношении четырех компаний, имеющих отношение к транспортировке и хранению морских млекопитающих.

Речь о Центре передержки морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, в котором содержатся 11 косаток и 87 белух. Ответчиками по делам выступают ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

Специалисты, проверяющие центр, пришли к выводу, что условия содержания в нем млекопитающих не соответствуют установленным нормам и требованиям. Кроме того, заявлено о необходимости выпустить содержащихся косаток и белух в естественную среду обитания.

О проблеме стало известно на прошлой неделе, когда из Центра передержки морских млекопитающих пропала одна косатка. Заявление об исчезновении животного поступило в полицию Находки.

К расследованию подключились экологи и члены коалиции «За свободу косаток и белух».

Ситуацию был вынужден прокомментировать губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он посетил так называемую китовую тюрьму и оценил условия, в которых содержатся млекопитающие.

По словам чиновника, претензий к персоналу центра у него не возникло. Глава региона завил, что будет пристально следить за развитием ситуации. Как и сотрудники СК РФ и прокуратуры, которые расследуют факт пропажи животного.