На Украине передумали продавать захваченное российское судно «Норд»

Захваченное на Украине рыболовецкое судно «Норд» в дальнейшем больше не будет выставляться на торги.

Как сообщают в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, теперь корабль могут передать морской академии для использования в научных и учебных целях.

В подобном решении Нацагентство руководствовалось тем, что уже прошедшие торги не увенчались успехом, а сам «Норд» юридически является арестованным имуществом.

«Рассматривается целесообразность изменения пути управления активами судна, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий», - гласит сообщение агентства.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан вместе с экипажем украинскими пограничниками. Капитана обвинили в совершении уголовных преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Украины, а Управление ФСБ Крыма, в свою очередь, возбудило против украинской стороны дело по статье об угоне судна.