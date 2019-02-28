Немецкий политик предложил создать международный трибунал по преступлениям Порошенко в Донбассе

Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн высказался на тему наказания президента Украины Петра Порошенко за военные преступления, совершенные в Донбассе. Свое заявление парламентарий сделал на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей.

Линдеманн рассказал, что приехал в Донбасс для ознакомления с ситуацией. Депутат отметил непосредственную, по его мнению, связь происходящих на территории ДНР и ЛНР обстрелов с грядущими выборами на Украине.

«Это тактика Порошенко, он хочет победить на выборах. Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», - цитирует ДАН слова Линдеманна.

В состав трибунала, по его мнению, должны войти юристы из всех стран Европы, а чтобы подобный суд был демократическим, «необходимо, чтобы прекратились военные действия и в Донбассе наступил мир».

Ранее украинский президент Петр Порошенко «вспомнил» о риске техногенной катастрофы в Донбассе. Он заявил о своем «беспокойстве» во время выступления в Генеральной ассамблее ООН.