Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению по итогам саммита во Вьетнаме

Президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось достигнуть соглашения по итогам двустороннего саммита.

Однако стороны остались довольны его итогами, назвав встречу «хорошей и конструктивной». Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-секретаря.

По ее словам, представители официальных делегаций двух стран «ожидают следующих встреч», чтобы продолжить работу над вопросами, представляющими обоюдный интерес.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры тет-а-тет. Главы государств общались более часа, после чего к ним присоединились представители официальных делегаций и встреча продолжилась в расширенном составе.