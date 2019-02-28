Дым от пожаров в Китае накрыл Хабаровск

Хабаровск и окрестности заволокло дымом из Китая. В приграничных районах Поднебесной жгут сухую траву.

Это подтверждает спутниковый мониторинг. На снимках зафиксировано направление ветра. Правда, жителям города от этого не легче. В поликлиниках и больницах шквал звонков.

Люди говорят, что не могут нормально дышать, многие жалуются на обострение бронхолегочных заболеваний.

«Ужасно дышать - пепел летит. Мы не видим, но он есть. У меня маска из восьми слоев бинта. Я его намочила и дышу через него. Очень сильная одышка», - жалуется жительница Хабаровска.

Лаборатории Роспотребнадзора берут пробы воздуха несколько раз в сутки. Но как-то повлиять на действия соседей власти края не в состоянии. Могут лишь на своей территории ужесточить противопожарный режим.

Уже усилили патрулирование лесов. Под запретом любые действия с открытым огнем. Штрафы за нарушения увеличили в два раза.

Специалисты предупреждают: угроза возникновения природных пожаров в этом году особенно высока из-за того, что зима была теплая и малоснежная.