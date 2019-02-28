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Трудный рейс: московский десятиклассник рассказал, как ему удалось спасти пассажира самолета от инфаркта

Екатерина Малашенко
09:34 28.02.2019
Благодаря грамотным действиям юноши мужчина с врожденным пороком сердца сумел пережить приступ и остался жив.
© Фото: ТРК «Звезда»

Десятиклассник московской школы Богдан Рудин рассказал, как смог спасти человека на борту пассажирского самолета.

Лайнер следовал по маршруту Сочи - Москва, когда вдруг одному из его пассажиров стало плохо. Юноша оказался единственным, кто сумел оказать ему помощь. Благодаря его действиям умиравший мужчина остался жив.

«Пульс у него был 43. В норме у человека от 60 до 90 сокращений в минуту. И, собственно, я не доктор, но предположил, что это может быть инфаркт», - поделился со «Звездой» Богдан.

Вместе с мамой они возвращались с каникул в Сочи. Во время полета объявили, что нужен врач. Богдан, не раздумывая, кинулся на помощь.

Человек лежал на полу без сознания. Дыхания у него не было. Под рукой стандартная аптечка.

«Наш пациент лежал в безопасном положении. Для того, чтобы либо рвотные массы, либо кровь у него выходила и не препятствовала дыханию. В таком положении мы его реанимировали и слушали сердцебиение», - вспоминает Богдан.

Юноша не врач и даже не студент-медик, но правила оказания медицинской помощи знает как таблицу умножения. Причем в любом случае, даже если нет никаких медикаментов.

Всем этим навыкам Богдана научили в школе. На 100% он еще не уверен, что будет врачом, но в гимназии выбрал именно медицинскую специализацию. К профориентации здесь относятся с большим вниманием.

«Это все-таки практикоориентированное оборудование. Это цифровые манипуляторы, где ребята уже могут отработать на муляжах те алгоритмы, которые впоследствии они отрабатывают в медицинском колледже, с которым у школы договор, и они получают начальную предпрофессиональную подготовку», - рассказал директор гимназии 1573 Александр Антипов.

Отрабатывать навыки пришлось не в колледже и даже не в вузе, а сразу в «полевых условиях». Через пару минут реанимационных действий мужчина пришел в себя. Однако экипаж все равно принял решение посадить самолет в Воронеже.

«Это происходило в переднем вестибюле. Командир видел все это в камеру, и он уже был готов к посадке. И совершил ее очень быстро. Всего лишь за 20 минут», - сообщил старший бортпроводник экипажа Олег Солодовников.

На взлетной полосе уже ждала карета скорой помощи. Пациента доставили в больницу. Известно, что мужчине 33 года и у него врожденные проблемы с сердцем. Сейчас он вернулся в столицу и проходит лечение в одной из клиник.

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