В Минпромторге озвучили примерный ассортимент палаток и ларьков

На улицы российских городов могут вернуться киоски и ларьки, ранее с них пропавшие. В министерстве промышленности и торговли рассказали, каким может стать их ассортимент.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что продажи сигарет или алкоголя в ларьках не будет. При этом четкие ограничения владельцам торговых точек ставиться не будут, и каждый из них будет волен самостоятельно определять свою «специализацию».

Евтухов отметил, что появление киосков может произойти по причине того, что именно такой формат торговли способствует развитию местных производителей, стремящихся обеспечить население свежими продуктами по доступным ценам. Об этом он рассказал RT.

Ранее в Госдуме поддержали возвращение палаток в российские города. На заседании комитета по экономической политике проект вызвал немало споров, но ожидается, что возврат к локальной торговле принесет ощутимую пользу.