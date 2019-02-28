В Минтруде опровергли сообщения о грядущих массовых увольнениях россиян

Минтруд РФ опроверг прогнозы о массовых увольнениях на рынке труда. Ранее об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на свои источники.

Отмечалось, в частности, что весной 2019 года якобы могут потерять свои рабочие места более 115 тысяч человек, занятых в основном в сфере автомобилестроения, банковском деле и транспортных перевозках.

Данные сведения в Минтруде назвали не соответствующими действительности.

«По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 миллиона человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8%», - говорится в сообщении ведомства.

Рынок труда в РФ мониторится еженедельно, подчеркнули в Минтруде. Все получаемые сведения базируются на информации о планируемых увольнениях, которые работодатели представляют в органы службы занятости.

Динамика подобного движения остается стабильной на протяжении многих лет, отмечают в ведомстве.

К тому же, не всегда сокращение персонала означает увольнение сотрудников.

Зачастую работники занимают новые должности в рамках реорганизации той или иной компании.