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Генерал армии США заявил о неспособности противостоять новейшему российскому оружию

Ян Брацкий
08:48 28.02.2019
Высокопоставленный военный призвал сенаторов увеличить траты на модернизацию ядерной триады, в которую входят бомбардировщики, подводные ракетоносцы и наземные системы.
Генерал армии США заявил о неспособности противостоять новейшему российскому оружию
© Фото: МО РФ

Система обороны США неспособна противостоять новейшим российским ракетам, поэтому для Вашингтона крайне важно продлить срок действия Договора СНВ-3 с Москвой.

Об этом завил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. Самая большая угроза, по его мнению, исходит от крылатых гиперзвуковых ракет и подводного беспилотника «Посейдон».

«Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», - цитирует RT генерала.

Выступая перед сенатом США, Джон Хайтен рассказал об особенностях российских ракет, которые американские системы слежения теряют из виду практически сразу после обнаружения.

Вооружение, которое так смутило Пентагон, российский президент Владимир Путин представил в прошлом году в ходе обращения к Федеральному собранию.

Российский лидер рассказал о создании принципиально новых видов оружия, аналогов которого в мире не существует.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), о котором сенаторам напомнил американский генерал, Москва и Вашингтон подписали в 2010 году. Он регулирует количество боезарядов межконтинентальных баллистических ракет на подлодках, бомбардировщиках и в пусковых установках на суше.

Срок действия договора истекает в 2021 году.

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