Россия к концу 2020-х годов планирует построить два атомных эсминца типа «Лидер»

В России к концу 2020-х годов могут появиться два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер». Стоимость каждого из них составляет около 100 миллиардов рублей.

В настоящий момент уже проводятся работы в научно-исследовательской области и готовится техническая документация. Уже в 2021 году в соответствии с установленными проектными сроками начнутся опытно-конструкторские работы и непосредственно строительство.

«На постройку одного корабля уйдет, по предварительным оценкам, семь лет», - передает ТАСС.

Оба эсминца планируется спустить на воду к концу 2020-х годов. Наибольшая длина кораблей будет составлять 230 метров, а водоизмещение - 20 тонн. Каждый такой «Лидер» способен нести на себе более сотни высокоточных ракет.

Заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук ранее заявлял, что разработка технического проекта ориентировочно завершится в 2022 году, после чего состоится закладка первого корабля. Также он сообщил, что на создание новых кораблей предусмотрено финансирование в программе кораблестроения.