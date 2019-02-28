В системах безопасности четырех крупнейших музеев России нашли нарушения
Сейчас Минкульт занят разработкой более жестких правил, обеспечивающих сохранность музейных шедевров.
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В системах безопасности четырех крупнейших музеев страны нашли нарушения. Об этом сообщило Министерство культуры.
Там уточнили, что проверки были в Эрмитаже, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Русском и в Историческом музеях. И везде нашли недоработки.
Самым слабым звеном оказалось взаимодействие сотрудников с подразделениями Росгвардии, которые охраняют фонды.
Сейчас в Минкульте разрабатывают новые, более жесткие правила и рекомендации, позволяющие обеспечить сохранность шедевров.
Этот вопрос был поднят после того, как в Третьяковской галерее средь бела дня с широко разрекламированной выставки украли картину Архипа Куинджи.