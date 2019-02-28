В системах безопасности четырех крупнейших музеев России нашли нарушения

В системах безопасности четырех крупнейших музеев страны нашли нарушения. Об этом сообщило Министерство культуры.

Там уточнили, что проверки были в Эрмитаже, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Русском и в Историческом музеях. И везде нашли недоработки.

Самым слабым звеном оказалось взаимодействие сотрудников с подразделениями Росгвардии, которые охраняют фонды.

Сейчас в Минкульте разрабатывают новые, более жесткие правила и рекомендации, позволяющие обеспечить сохранность шедевров.

Этот вопрос был поднят после того, как в Третьяковской галерее средь бела дня с широко разрекламированной выставки украли картину Архипа Куинджи.