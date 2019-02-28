В московском метро запущен тематический поезд, посвященный ансамблю имени Александрова

Спустившись в московское метро, можно погрузиться в историю легендарного ансамбля имени Александрова. Под столицей теперь ходит тематический состав, посвященный знаменитому коллектива и его истории.

Он помнит, как силой песни брали сердца миллионов. Каждое выступление для него будто было вчера. Больше 30 лет Виктор Кадинов пел в строю дважды краснознаменного, легендарного ансамбля имени Александрова. Его тенор называли хрустальным.

С именем «Александровец» поезд вот-вот отправится в свой первый рейс. Алый, блестящий, железнодорожный состав он буквально на ходу рассказывает о знаменитом коллективе.

Ансамбль всегда сочетал звучание капеллы с силой русской духа. Фольклорную самобытность с военной выправкой. А еще куда бы не приезжали «александровцы» они обязательно пели хотя бы одну песню на языке страны-хозяйки.

«И те песни которые мы исполняем, мы их делаем очень качественно и они становятся может немножечко уже другой песней, раскрывая еще больше тот смысл, произведений именно народный тех стран куда мы приезжаем», - рассказывает художественный руководитель ансамбля имени Александрова, полковник Геннадий Саченюк.

Их песня помогала и строить и воевать. Во время Великой отечественной премьер Великобритании Черчилль даже прозвал ансамбль - «Поющим оружием».

Они и сегодня поднимают боевой дух военнослужащих в горячих точках. Но Фронт работы у Александровцев куда шире. Где только ни выступали Артисты: в штаб-квартире НАТО, на Дне рождении папы Римского, на лужайке Белого дома. Европа, Азия, Америка, Африка. 70 стран и две тысячи песен за 90 лет.

«Я учитель со стажем и мы очень часто думаем, что же такое гражданско-патриотическое воспитание? А здесь оно на лицо, заходишь и сама история, не надо ничего говорить», - делится своими впечатлениями один из первых пассажиров нового поезда.

Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция Комсомольская. История Александровцев, в некотором роде, закольцевалась. Поезд идет по кольцевой линии столичной подземки. А значит – конечно станции нет. Есть только следующая.