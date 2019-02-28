Ким Чен Ын заявил о готовности к проведению денуклеаризации Северной Кореи

Корейский лидер Ким Чен Ын, проведя встречу с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил готовность провести денуклеаризацию.

По его словам, если бы он не придерживался подобной позиции, в контактах с главой США не было бы смысла.

«Если бы я не был готов, то не находился бы здесь», — ответил Ким Чен Ын на соответствующий вопрос американского журналиста.

Трамп тут же отреагировал на заявление северокорейского коллеги, назвал его «лучшим ответом, который когда-либо слышал». Отвечая на вопрос о готовности к переходу от слов к делу, корейский лидер подчеркнул, что это именно то, что «сейчас обсуждается».

В свою очередь, глава США на встрече в Ханое заявил о готовности помочь КНДР стать мощной экономической державой. При этом, он подчеркнул, что это «будет что-то особенное».