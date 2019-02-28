Украина и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в Азовском море

В Киеве сообщили о подписании с Россией протокола по вопросам вылова рыбы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Госагентство рыбного хозяйства Украины на своем официальном сайте.

«Было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», - сообщил председатель Госрыбагентства Украины Ярослав Белов.

По его словам подписанный документ распределяет кроты на вылов бычка в объеме 9 тысяч тонн для Украины и 6 тысяч тонн для РФ.

Помимо этого, протокол оговаривает вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности и скорейшему разрешения спорных ситуаций, считают в Госрыбагентстве.

Последнее заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море состоялось в Киеве минувшей осенью. Тогда сторонам не удалось договориться.