В сирийском Алеппо открылась восстановленная больница

В сирийском Алеппо заработал госпиталь. Сотни жителей района Ханану получили возможность обратиться к медикам без необходимости преодолевать множество километров по руинам города.

Во время боевых действий на территории сирийского государства здесь была обустроена одна из опорных точек боевиков. После освобождения сирийских земель сразу же началось восстановление такой необходимой инфраструктуры.

В настоящий момент больницу частично отремонтировали, но работы по ее восстановлению еще продолжаются. Но в ней уже открыли аптечный пункт, в котором местные жители могут бесплатно получить лекарства.

Ранее в том же Алеппо началось восстановление центральной больницы в районе Салахин. Здание сильно пострадало во время боевых действий, в подвале располагались штаб и склад вооружения, а с крыши боевики обстреливали из минометов весь город.