Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на севере Индии

Вооруженные силы Пакистана утром 28 февраля обстреляли населенные пункты на севере Индии в штатах Джамму и Кашмир.

Инцидент произошел ранним утром в округе Пунч, сообщает информационное агентство Asian News International на своей станице в Twitter. Сообщается также, что индийским силовикам удалось отразить нападение.

Кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада разгорелся с новой силой 14 февраля.

Тогда, смертник совершил нападение на колонну индийских военных. В результате мощного взрыва погибли 45 человек. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы укрывающиеся на территории Пакистана.

Официальные власти обменялись претензиями, а накануне на индо-пакистанской границе противостояние вылилось в вооруженный конфликт.

Индийские ВВС во вторник нанесли удары по лагерю террористов на подконтрольной Пакистану территории спорного региона Кашмир. Исламабад ответил вчера, ударив по позициям индийских военнослужащих в Джамму и Кашмире.

С обеих сторон есть погибшие и раненные. Стороны заявили о сбитых самолетах. Воздушное пространство над территорией Пакистана закрыто.