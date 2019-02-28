В России анонсировали создание гражданской версии экипировки «Ратник»

Третье поколение российской боевой экипировки «Ратник» получит гражданскую версию. Она будет поставляться как на внутренний, так и на внешний рынок.

Об этом сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

Новый вариант экипировки усовершенствуют. Комплекс будет более легким и защищенным.

Кроме того, «Ратник» третьего поколения совместят с беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами.

Отдельные элементы «Ратника» оснастят системами терморегуляции и кондиционирования, сообщают «Известия».

Гражданская версия боевой экипировки будет предназначаться для переноса тяжестей и с успехом сможет использоваться при проведении подземных строительных работ и в горнодобывающей сфере, подчеркнул Баков.