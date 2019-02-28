Зеленский пообещал Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Кандидат в украинские президенты шоумен Владимир Зеленский перефразировал предвыборный лозунг своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко.

В оригинале он звучит как «Кандидатов много - президент один». Зеленский же недвусмысленно дал понять, что ждет украинского лидера в случае победы актера в президентской гонке.

«Кандидатов много, но один из них, без сомнения, сядет в тюрьму!» - заявил шоумен на своей странице в Facebook.

Тем самым он охарактеризовал свое отношение к действующей власти Украины, которая, по его мнению, допускает крупные хищения, не признает уголовные дела и «крадет у народа и армии».

Ранее Зеленский рассказал о своих первых шагах в случае избрания его президентом. Он пообещал лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности. Подобный законопроект станет первым, под которым он поставит свою подпись, если победит на выборах.