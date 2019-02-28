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В российских банках заработала система быстрых платежей

Ян Брацкий
06:33 28.02.2019
Во второй половине 2019 года будет запущена система платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.
В российских банках заработала система быстрых платежей
© Фото: pixabay

Практически все российские банки - участники системы быстрых платежей (СБП) Банка России установили нулевой тариф на денежные переводы внутри системы.

В течение ближайших месяцев клиенты кредитных учреждений смогут пользоваться услугой, не платя комиссию.

Часть опрошенных банков сообщила, что не планирует взимать сбор до 1 июня. Это период условно назван «льготным». После установленного срока возможна установка тарифа за перевод, сообщает ТАСС.

СБП позволяет плательщикам осуществлять мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона. При этом не имеет значения, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. С 28 января 2019 года система запущена в тестовом режиме для 11 банковских учреждений и одной некредитной организации.

Впрочем, с момента запуска системы быстрых платежей для широкого круга пользователей некоторые банки все же ввели определенные ограничения, например по максимальной сумме за одну операцию. Как правило, речь о нескольких десятках тысяч рублей.

Также в некоторых кредитных учреждениях предусмотрена комиссия за денежные переводы с кредитных карт. Отдельные банки запрашивают до 5% от суммы перевода.

Эксперты полагают, что запуск быстрых платежей в системно значимых банках и последующее увеличение числа участников программы положительно отразится как на стоимости переводов, так и на качестве самого сервиса.

Более того, на рынке данных услуг усилится конкуренция, что положительным образом скажется на конечном потребителе, то есть на клиенте банка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор ожидает подключения к системе большинства значимых банков до конца 2019 года, добавив, что эта процедура станет обязательной.

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