Торговые ассоциации попросили ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

Ассоциации компаний интернет-торговли, розничной торговли, торговых компаний и товаропроизводителей техники обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой о возбуждении дела против Visa и Mastercard.

Суть претензий в нарушении платежными системами антимонопольного законодательства. Торговые компании предъявляют им незаконное установление комиссионных платежей, значительно влияющих на взимаемые банком с продавца товара или услуги суммы.

В пример было приведено соотношение процентных комиссионных ставок, уплачиваемых розничными продавцами и магазинами иного формата, в котором последние пользуются «необоснованным преимуществом» ввиду более низкого процента межбанковской комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Центробанке опровергли возможное отключение кредитных учреждений от систем Visa и Mastercard. Регулятор обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, однако обращение носит рекомендательный характер.