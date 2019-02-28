Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет в Ханое

В четверг, 28 февраля, в Ханое завершилась встреча тет-а-тет лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры продлились чуть более получаса.

Теперь лидерам обоих государств предстоит перейти к переговорам в расширенном составе. Ожидается, что Трамп и Ким Чен Ын будут беседовать на протяжении нескольких часов.

Ранее Трамп пообещал превратить КНДР в «мощную экономическую державу». На что северокорейский лидер ответил, что намерен приложить все усилия, чтобы достичь «хороших результатов» саммита с американским президентом.