Украина намерена помочь NASA в исследовании космоса
Посольство Украины в США в среду, 27 февраля, заявило о том, что NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.
Уточняется, что данная тема была затронута на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с главой NASA Джимом Брайденстайном.
«Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», - отмечается в сообщении посольства в Facebook.
Вместе с тем в нем уточняется, что стороны обсудили ряд вопросов относительно сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях. Также представители Украины и США обсудили активизацию двустороннего диалога в этой сфере.
«Была достигнута договоренность о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях», - подчеркивается в заявлении.
Стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества.
Ранее специалисты NASA опубликовали самое четкое из имеющихся на настоящий момент фото астероида Ультима Туле.