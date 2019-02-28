Украина намерена помочь NASA в исследовании космоса

Посольство Украины в США в среду, 27 февраля, заявило о том, что NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Уточняется, что данная тема была затронута на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с главой NASA Джимом Брайденстайном.

«Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», - отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Вместе с тем в нем уточняется, что стороны обсудили ряд вопросов относительно сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях. Также представители Украины и США обсудили активизацию двустороннего диалога в этой сфере.

«Была достигнута договоренность о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях», - подчеркивается в заявлении.

Стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Ранее специалисты NASA опубликовали самое четкое из имеющихся на настоящий момент фото астероида Ультима Туле.