Трамп заявил о готовности помочь КНДР стать мощной экономической державой

Американский президент Дональд Трамп пообещал помочь КНДР превратиться в «мощную экономическую державу». С таким заявлением он выступил в ходе переговоров, которые проходят во вьетнамском Ханое.

«Я готов с этим помочь (стать мощной экономической державой - прим. ред.)», - добавил он.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что это «будет что-то особенное». Во время выступления он также добавил, что спешка в переговорах с Ким Чен Ыном - это «не то, что сейчас нужно».

В свою очередь, лидер КНДР пообещал приложить усилия, чтобы достичь «хороших результатов» саммита с американским президентом.

«Я заверяю Вас, что приложу усилия для достижения хороших результатов», - сообщил он.

Ким Чен Ын отметил, что «его интуиция подсказывает, что результаты будут хорошими».