«Пьяный, что ли?»: в Сети возмутились Порошенко, стянувшим с женщины шапку

Пользователи Сети возмутились поступком президента Украины Петра Порошенко, который накануне сорвал шапку с женщины. Инцидент произошел в Запорожье.

Ранее в Интернете появились кадры, на которых украинский лидер пожимает руки пришедшим к нему людям, однако в какой-то момент по неустановленной причине срывает с женщины шапку.

По мнению пользователей Сети, нельзя однозначно определить, кто конкретно стянул шапку - Порошенко или охранник, шедший следом. Тем не менее эпизод вызвал волну негодования.

«Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?". Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу», - иронично подметил один из пользователей в Facebook.

Другие комментаторы отметили, что, возможно, Порошенко «суеверный».

«Есть такая традиция в Украине: если сорвать с человека шапку - станешь президентом», - добавил другой пользователь.

Вместе с тем нашлись и те, кто усомнился в трезвом состоянии Порошенко.

«Пьяный, что ли?» - поинтересовалась другой комментатор.

В настоящее время достоверно неизвестно, из-за чего произошел данный инцидент.