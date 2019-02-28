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Печать зла: воры изобрели способ вскрывать авиабагаж за считанные секунды

Наталия Майорова
04:32 28.02.2019
Речь идет о напечатанных на 3D-принтере ключах, которые могут открыть практически любой замок на чемодане авиапассажира.
Печать зла: воры изобрели способ вскрывать авиабагаж за считанные секунды
© Фото: pixabay

Напечатанные на 3D-принтере ключи стали пользоваться спросом у воров. Злоумышленники применяют их для вскрытия замков на чемоданах авиапассажиров, причем на это уходит лишь несколько секунд.

По данным издания The Sun, случаи воровства содержимого чемоданов за последнее время резко возросло. Речь идет о багаже, оборудованном кодовыми замками TSA (Transportation Security Administration).

Эксперты убеждены, что еще несколько лет назад в Сеть впервые попало изображение семи мастер-ключей, которые могут открыть практически любой замок данного вида. Позже изображение было удалено, однако злоумышленники успели использовать его для изготовления собственных копий 3D-ключей.

В публикации уточняется, что стоимость изготовления одного такого мастер-ключа оценивается примерно в 17 тысяч рублей. В целом, эти ключи применяются сотрудниками таможенных служб ряда стран, чтобы досматривать чемодан в отсутствие владельца.

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