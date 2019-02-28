На Украине официально запретили российским наблюдателям присутствовать на выборах президента

В четверг, 28 февраля, на Украине вступил в силу закон о запрете на участие российских наблюдателей в выборах страны. Соответствующее заявление было опубликовано в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

В частности, указ запрещает представителям из России находиться на выборах президента Украины в качестве наблюдателей. Документ был подписан действующим украинским лидером Петром Порошенко 26 февраля.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В настоящее время зарегистрировано 44 кандидата - это рекордное число за историю страны.

Ранее сообщалось, что МВД Украины подозревает предвыборный штаб президента страны Петра Порошенко в подкупе избирателей. В связи с этим планируется заведение уголовных дел и проведение обысков у подозреваемых.