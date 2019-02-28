Рогозин поздравил главу OneWeb с успешным запуском спутников

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу OneWeb Грега Уайлера в связи с успешным выведением шести британских спутников связи ракетой «Союз». Операция вывода на расчетные орбиты совершалась при помощи разгонного блока «Фрегат».

Глава Роскосмоса написал поздравление в своем Twitter.

«Поздравляю Грега с успешным началом совместной работы! Все шесть аппаратов OneWeb выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты», - сообщил Рогозин.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-СТ-Б», на борту которой были первые шесть британских спутников связи OneWeb, осуществила успешный запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане. Позже аппараты были выведены на расчетную орбиту.