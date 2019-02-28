Организаторы Евровидения «с грустью» приняли решение Украины пропустить конкурс

В Европейском вещательном союзе (EBU) отреагировали на решение Украины не участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

По данным сообщения, союз «с грустью» подтвердил, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) решила пропустить Евровидение-2019.

«Обсуждение этого вопроса между EBU и НОТУ будет продолжено, мы надеемся снова увидеть Украину в 2020 году. Однако сейчас мы с нетерпением ожидаем фантастического шоу в Тель-Авиве», - уточнили в организации.

Двадцать седьмого февраля НОТУ заявила, что имела все шансы послать на конкурс любого артиста, не выступавшего на национальном отборе Евровидения, однако было принято решение этого не делать.

В национальном отборе на участие в конкурсе от Украины победила певица Maruv. Но она отказалась представлять страну из-за некомфортных для нее условий контракта с НОТУ, которая запретила бы ей гастроли в России. По тем же соображениям от участия в конкурсе отказались еще два коллектива - Freedom Jazz и Kazka.

Ранее певица Юлия Самойлова прокомментировала «Звезде» отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении. По мнению экс-участницы песенного конкурса, артисты не хотят быть замешанными в политических противостояниях.